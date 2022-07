Neuer Blitzer: Zu lauten Autos geht es bald an den Kragen

Neben Schnellfahren gehören auch laute Autos oftmals zur Belästigung von Anrainern. Eine Initative will nun mit !Lärm-Blitzern" dagegen vorgehen.

Konkret handelt es sich um die Initiative "Silent Riders", welche ein ruhiges Fahrerlebnis bevorzugen. Geht es nach ihnen, sollen so schnell wie möglich "Lärm-Blitzer" eingeführt werden. Mit einer Kamera und einem Kennzeichenlesegerät sollen die zu lauten Poser herausgefiltert werden.

Es gibt bereits Test-Länder, in denen "Lärm-Blitzer" bereits getestet werden. In Frankreich und in der Schweiz gibt es derzeit erste Proben, um zu laute Lenker aus dem Verkehr zu ziehen. Auch in Deutschland werden die Rufe immer lauter. Gerade in der Nähe der Eifel häufen sich Beschwerden der Anrainer. Grund hier für dürfte der nahegelegene Nürburgring sein, der viele Tuner zum Kommen verleitet.

Auch bereits erste Politiker der CDU und der Grünen fordern ein strengeres Lärmlimit bei Fahrzeugen. Zuständig für die Überprüfung ist derzeit die Polizei. Die Entwicklung präziserer Lärmmessgeräte wäre laut "Silent Riders" keine Hexerei.