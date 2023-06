Neuer 'Concept Store' baut Tesla in weniger als einer Minute

Die Produktion eines Autos ist eine genaue Angelegenheit. Ein Tesla Store will nun ein Auto in unter einer Minute erstellen.

Tesla hat in China einen neuen Concept Store namens "Giga Lab" eröffnet, in dem ein komplettes Tesla-Auto in nur 45 Sekunden gebaut werden kann!

Schnelle Produktion

Das Innere des Ladens ist der Gigafactory in Shanghai nachempfunden und bietet den Kunden die Möglichkeit, die Montage eines Tesla Model 3 in nur 45 Sekunden zu erleben. Dies zeigt deutlich die bemerkenswerte Geschwindigkeit und Effizienz der Tesla-Autoproduktion, die in der Zukunft mit zukünftigen technologischen Fortschritten Realität werden könnte.