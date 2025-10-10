Nicht lösbar: Dieses Rätsel lässt das Netz ausflippen

Ein Rätsel, das seit über zehn Jahren im Netz kursiert, bringt selbst Mathe-Profis ins Grübeln.

Es stammt ursprünglich aus einem Blog der Universität Cambridge aus dem Jahr 2011 und wird seither immer wieder viral.

Wissen Sie die Antwort?

Die Frage lautet: „Wenn Sie zufällig eine Antwort auf diese Frage auswählen würden, wie hoch wäre die Chance, dass Sie richtig liegen?“

Zur Auswahl stehen:

A) 25 %

B) 0 %

C) 50 %

D) 25 %

Auf den ersten Blick scheint die Lösung klar: Bei vier Antwortmöglichkeiten liegt die Trefferwahrscheinlichkeit bei 25 Prozent. Doch hier beginnt das Paradoxon. Die Antwort „25 Prozent“ taucht gleich zweimal auf – als A und D. Damit gibt es zwei richtige Antworten von vier, was die Wahrscheinlichkeit plötzlich auf 50 Prozent erhöht.

Wählt man nun Antwort C (50 %), ergibt sich der nächste Widerspruch: Wenn „50 Prozent“ richtig wäre, gäbe es nur eine korrekte Option – also wieder 25 Prozent.

Bleibt noch B (0 %). Doch auch diese Lösung scheitert an der Logik. Wenn 0 Prozent richtig wäre, gäbe es eine korrekte Antwort – was wiederum die Wahrscheinlichkeit von 0 auf 25 Prozent anhebt.

Nicht lösbar

Das Ergebnis: Das Rätsel ist nicht lösbar. Es ist ein sogenanntes Wahrscheinlichkeits-Paradoxon, das zeigt, wie Logik an ihre Grenzen stößt, wenn sich Wahrscheinlichkeiten auf sich selbst beziehen.

Genau das macht die Frage so faszinierend – und frustrierend zugleich. Seit ihrer Veröffentlichung sorgt sie immer wieder für hitzige Diskussionen in Matheforen, Quizshows und auf Social Media. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht.