Wintersonnenwende in Australien

Auf der Südhalbkugel ist die längste Nacht des Jahres vorbei und das ist für viele Australier ein Grund, bei Sonnenaufgang nackt in den River Derwent zu springen.

In Australien feierten Tausende Menschen textilfrei die Wintersonnenwende. Das einzige was die Menschen trugen, waren rote Badekappen. Sie sprangen zur Feier der Wintersonnenwende in das 11 Grad kühle Wasser. Traditionell ist die Wintersonnenwende ein Grund für viele Australier, bei Sonnenaufgang in den River Derwent zu springen. In diesem Jahr nahmen an die 2.000 Menschen teil.

Wieso machen die Australier das?

Das jährliche Nacktschwimmen zur Sonnenwende soll denjenigen, die bereit sind, sich während eines tasmanischen Winters draußen auszuziehen, Erneuerung und Wiederbelebung bringen.