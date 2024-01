Opa urinierte auf Gleis: Wird von fliegender Kuh erschlagen

Der ehemalige Bahnangestellte wurde von dem Tier angefahren und starb auf der Stelle.

Ein Rentner in Indien kam ums Leben, als er von einer Kuh erschlagen wurde, die 30 Meter in die Luft geschleudert wurde, nachdem sie von einem Schnellzug erfasst worden war.

Unfall kaum zu glauben

Der verrückte Unfall ereignete sich, als Shivdayal Sharma, 82, sich in der Stadt Alwar im nordindischen Bundesstaat Rajasthan auf den Bahngleisen erleichterte.



Der Tod von Rindern durch Zugzusammenstöße ist in Indien nichts Neues. Regierungsdaten zeigen, dass Züge im Land im Jahr 2022 mehr als 13.000 Rinder überfahren haben, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber 2019 entspricht.