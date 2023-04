Die Mutter und ihr Freund ließen den Bub gnadenlos verhungern und quälten ihn zu Tode. Sie zwangen sogar seine Brüder und Schwestern, nach ihm zu sehen, um sicherzustellen, dass er "stehen oder knien bleibt".

Ein 10-jähriger Junge wurde von seiner eigenen Mutter und ihrem Freund ausgehungert und erbarmungslos zu Tode geprügelt - nachdem er sich als schwul geoutet hatte. Heather Maxine Barron, 33, und Kareem Ernesto Leiva, 37, aus Kalifornien wurden wegen Folter und Mordes ersten Grades an dem kleinen Anthony Avalos im März angeklagt.

Brutale Tat

Anthony wurde so grausam geschlagen, dass er weder laufen noch selbständig Nahrung zu sich nehmen konnte. Er wurde stundenlang bewusstlos auf dem Boden seines Schlafzimmers liegen gelassen, ohne dass ihm medizinische Hilfe zuteil wurde. Seine anderen Brüder und Schwestern wurden gebeten, auf ihn aufzupassen, damit er "stehen oder knien bleibt".

© getty

Der Gerichtsmediziner berichtet, dass der unschuldige Junge ausgehungert wurde, aber durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf starb. Barron log jedoch und versuchte, die Beamten davon zu überzeugen, dass Anthony die Treppe hinuntergefallen war. Das Paar, das gegen eine Kaution von jeweils 2 Millionen Dollar in Untersuchungshaft saß, wurde am Dienstag in Los Angeles ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt.

Nach Anthonys Tod wurden die acht anderen Kinder im Alter von 11 Monaten bis 12 Jahren aus dem Elternhaus geholt und werden nun von den Kinderfürsorgern des Bezirks betreut, so die Behörden.