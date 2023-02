Paar ging auf einen Tauch-Trip: Und wurde nie wieder gesehen

Eileen und Tom Lonergan aus Baton Rouge, Louisiana, meldeten sich zu einem Tauchausflug an. Danach wurden sie nie wieder gesehen.

Eileen und Tom Lonergan aus Baton Rouge, Louisiana, meldeten sich am 25. Januar 1998 für einen Tagesausflug zur Erkundung des Great Barrier Reef an, nachdem sie auf dem Rückweg von einem Urlaub in Fidschi und Tuvalu in Australien Halt gemacht hatten.

Zusammen mit 24 anderen Passagieren ging das Paar an Bord eines Bootes namens Outer Edge, das von Skipper Geoffrey 'Jack' Nairn gesteuert wurde, und fuhr 60 km vor der Küste, wo das Unterwasserabenteuer begann.

Nachdem das Unterfangen erledigt war, zählten die Mitarbeiter durch und kamen auf alle Teilnehmer, doch auf die beiden wurde offensichtlich vergessen. Erst an Land wurde ihr Fehlen entdeckt. Suchaktionen blieben erfolglos. Die beiden wurden nie wieder gefunden. Es wird vermutet, dass die beiden von Haien gefressen wurden.