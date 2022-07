Pärchen auf frischer Tat bei 'Schäferstündchen' in Altstadt erwischt

Die "Perle der Adria" in Dubrovnik lockt jährlich mehrere Millionen Touristen in ihre Altstadt. Doch dieses Paar konnte einer anderen Verlockung nicht widerstehen.

Am späten Abend wurde ein paar auf frischer Tat ertappt, als es mitten in der Altstadt von Dubrovnik ein "Schäferstündchen" abhielt. Passanten filmten den Vorfall und stellten die Bilder ins Internet. Gerade Einheimische sind über das Benehmen der Touristen entsetzt.

Erst als das Paar die filmenden Passanten bemerkten, beendete das Paar das Schauspiel und zog sich wieder an. Immer wieder kommt es in dem Touristenort zu unangemessenen Szenen. Wie Dnevik.hr berichtet, steht das Urinieren in der Öffentlichkeit auf der Tagesordnung.

Für das Paar könnte der Vorfall aber noch ein Nachspiel haben. Den beiden droht ein Bußgeld von umgerechnet 200 Euro.