Pärchen bei Sex im Wald von Radfahrer auf frischer Tat ertappt

Ein kurioser Fall erheitert aktuell das Netz. Ein Pärchen wurde beim Liebespiel im Wald von einem Radfahrer erwischt. Das Video des Falles geht derzeit viral.

Ein leidenschaftliches Pärchen wurde auf einem Feldweg im Wald beim intimen Akt erwischt. Der unglückliche Vorfall ereignete sich, als ein Mountainbiker unerwartet auftauchte. Das pikante Video, das auf Twitter viral ging und über 1,6 Millionen Mal angesehen wurde, zeigt den Radfahrer, der den Waldweg befährt und plötzlich auf das Paar stößt.

Frau peinlich berührt

Sofort stoppen sie ihre Aktivitäten und beeilen sich, ihre Kleidung anzuziehen. Die Frau blickt verlegen auf den Biker und weicht aus. Der Vorfall wurde in La Florida, einer ländlichen Gegend in Kolumbien, gefilmt und sorgte in den sozialen Medien für viel Gelächter. Nutzer kommentierten die Situation humorvoll, während andere den Mountainbiker für sein respektloses Verhalten kritisierten.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein derartiger Vorfall in Kolumbien aufgetreten ist. Vor kurzem wurde ein ähnliches Video vor der Kirche der Heiligen Barbara in La Mesa aufgenommen.