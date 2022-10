Pärchen beim Sex im Schanigarten erwischt

Ein dreistes Paar trieb es in New York in aller Öffentlichkeit.

Im Zuge der Corona-Pandemie erlaubte New York den rund 27.000 Lokalen der Stadt einen Schanigarten auf der Straße zu eröffnen. Diese prägen mittlerweile das Straßenbild und genießen weiterhin große Beliebtheit.

Dieses Paar kam allerdings nicht zum Pizza essen in die First Avenue, sondern hatte kurzerhand Sex in aller Öffentlichkeit. Wie man auf einem Video sieht, lassen sich die Beiden auch nicht von zahlreichen Passanten bei Liebesspiel stören.

Just witnessed a lovely couple fucking in an outdoor dining hut on 1st ave pic.twitter.com/tvjeyti072 — leiaj (@layajospe) October 28, 2022

Eine New Yorkerin nahm das Treiben auf und stellte den Clip auf Twitter. Dort geht das Video nun viral und wurde bereits 4,7 Millionen Mal angesehen.