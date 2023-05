Das dreiste Paar treibt es auf einem Plastikstuhl - direkt vor Kindern!

Ein Twitter-Video, das an einem Strand in La Boquilla aufgenommen wurde, sorgt derzeit in Kolumbien für große Empörung. Zu sehen ist dabei ein Paar, das Sex in aller Öffentlichkeit hat.



Besonders brisant: Die beiden treiben es auf einem Plastikstuhl, während in unmittelbarer Nähe Familien mit Kindern am Strand baden.

???? Graban a una pareja teniendo sexo en un kiosco en La Boquilla. pic.twitter.com/xXOMxxq3vx — Política Cartagena (@politica_ctg) May 23, 2023

Viele Twitter User zeigen sich deshalb auch empört über das Handeln des Paares und fordern Konsequenzen. Bisher ist nicht klar, ob die örtliche Polizei den Fall untersucht.