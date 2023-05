Wut-Veganerin: So hart ist mein Sex-Leben

Die Wiener Wut-Veganerin Raffaela Raab spricht offen über ihr Sex-Leben.

Es begann mit TikTok-Videos, dann kamen freizügige OnlyFans-Bilder und sogar ein Sex-Video. Die Wiener Wut-Veganerin versucht mit allen Mitteln Gelder für den Tierschutz zu lukrieren. Kurz nachdem die Wut-Veganerin ihren OnlyFans-Account eröffnet hatte, geisterte auch ein Porno-Video durchs Netz. Darauf ist zu sehen, wie sie einen Mann oral befriedigt. Die Aufregung war dementsprechend groß.

Im Interview mit der deutschen BILD lässt die Wut-Veganerin jetzt auch beim Thema Sex die Hüllen fallen. Auf OnlyFans zeigt sich die Wienerin gegen Geld nackt – ein Abo kostet 20 Dollar im Monat oder 120 Dollar im Jahr. „Der Erste ist, und daraus muss ich auch keinen großen Hehl machen, um mir noch ein finanzielles Standbein aufzubauen“, so Raab. Sie möchte damit aber auch ihre „vegane Botschaft“ verbreiten, versichert die 26-Jährige.

Video zum Thema: Fellner! LIVE: "Militante Veganerin" im Interview

"Kann sehr befreiend sein"

Die militante Veganerin spricht im Interview auch über ihr privates Sex-Leben. „Ein aktives Sex-Leben ist mir schon sehr wichtig, es muss verspielt sein, Spaß machen.“ Dabei steht die Aktivistin auch auf BSDM. „Es kann auch mal kräftiger oder roher sein.“ Beim Sex gehe es um „Machtverhältnisse, die man eben mal in einem sicheren Rahmen austauschen kann“, so Raab. „Bei meiner Arbeit bin ich bekannt für meine kämpferische Art und das mal an jemand anderen abgeben zu können, der sich um einen selbst kümmert, ist etwas, was im Rahmen von BDSM möglich ist und das kann sehr befreiend sein.“