Pärchen treibt es im Flieger – und wird sofort festgenommen

Sex-Skandal über den Wolken: US-Paar treibt es im Flugzeug – direkt vor Kindern

Diese beiden gingen eindeutig zu weit. Ein Pärchen aus Danbury im US-Bundesstaat Connecticut hat sich auf einem JetBlue-Flug von New York nach Florida offenbar nicht beherrschen können – und soll mitten im Passagierflugzeug sexuelle Handlungen vollzogen haben. Das pikante Detail: Zwei Kinder saßen direkt daneben.

Sex-Skandal

Am 19. Juli hob der JetBlue-Flug 163 von JFK in New York ab – Ziel: Sarasota, Florida. Doch was eigentlich eine entspannte Reise sein sollte, entwickelte sich für einige Passagiere zum Schockmoment. Denn laut einem Polizeibericht beobachtete eine Mutter entsetzt, wie die beiden Passagiere Trista L. Reilly (43) und Christopher D. Arnold (42) sexuell aktiv wurden – offen, sichtbar und ohne Rücksicht auf Mitreisende.

Ein Flugbegleiter wurde alarmiert. Als er zur Sitzreihe ging, sah er laut Bericht, wie Reilly mit dem Kopf auf Arnolds Schoß lag und sich dabei „auf und ab bewegte“ – eine Szene, die eher in ein Schlafzimmer als in ein Flugzeug gehört. Und: Die beiden hörten nicht einmal auf, als sie merkten, dass Kinder zuschauten.

Polizei-Empfang am Flughafen

Nach der Landung wartete die Polizei bereits auf das Paar. Beide wurden festgenommen – und wegen obszöner Handlungen in Gegenwart von Minderjährigen angeklagt, einem schweren Vergehen im Bundesstaat Florida.

Die zwei wurden zwar vorläufig auf freien Fuß gesetzt, doch das Nachspiel ist ernst: Am 15. August müssen sie sich vor Gericht verantworten.

JetBlue greift durch

Auch die Fluggesellschaft JetBlue reagierte – und sprach ein sofortiges Flugverbot für Reilly und Arnold aus. Ein Sprecher erklärte, das Verhalten sei „inakzeptabel“ und verletze die Sicherheit und den Respekt an Bord.

Wie Medien berichten, ist Arnold kein Unbekannter bei der Polizei: Bereits im März 2025 soll er wegen Körperverletzung und Ruhestörung auffällig geworden sein. Jetzt also der nächste Fehltritt – dieses Mal hoch über den Wolken.