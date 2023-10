Passagier machte in Gang von Jet: Konnte nicht starten

Ein entspannter Flug von Teneriffa nach London Gatwick wurde zum Albtraum, als der Flieger nicht abheben konnte. Nach einer quälend langen Wartezeit folgte die Hiobsbotschaft: Der Flug wurde gecancelt, und der Grund war nicht weniger als kurios.

Die Passagiere hatten bereits über drei Stunden in Ungewissheit verbracht, als der Pilot endlich das Mikrofon ergriff. Doch anstatt die Erleichterung der Reisenden zu verkünden, brachte er eine Nachricht, die niemand erwartet hatte. "Es ist ziemlich unterhaltsam, die vordere Toilette zu beschmutzen, also übernachten wir jetzt hier, wir werden jetzt alle aussteigen und Hotels organisieren, dann fliegen wir morgen früh zurück", sagte der Pilot.

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor???? quite literally couldn’t make this shit up???? #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew