Killer zerhackte eigene Frau mit Axt: War 'Versehen'

Der schreckliche Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung des Paares, nachdem ein heftiger Streit ausgebrochen war.

Ein entsetzliches Verbrechen erschütterte die kleine Gemeinde Mamelodi East im Februar 2021. John Sifiso Sibanyoni (36) wurde jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem er seine Freundin Gadifele Promise Mdletshe (†25) brutal mit einer Axt angriff und anschließend ihre Leiche verbrannte.

Mit Axt totgeschlagen

Der schreckliche Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung des Paares, nachdem ein heftiger Streit ausgebrochen war. Sibanyoni hatte im Verlauf des Konflikts gedroht, seine Freundin umzubringen. Gadifele floh mit ihrem zehnjährigen Sohn aus der Wohnung.



Doch Sibanyoni rastete völlig aus, zwang Gadifele mit Gewalt zurück in die Wohnung und griff sie mit einer Axt an. Vor den Augen ihres Sohnes tötete er sie, indem er unermüdlich auf ihren Kopf und ihre Beine einschlug. Der kleine Junge musste das schreckliche Geschehen hilflos miterleben und lief zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen. Der Mörder ergriff daraufhin die Flucht.



Erst einige Tage später stellte sich Sibanyoni der Polizei, doch es dauerte bis September 2023, bis das Gericht ein Urteil fällte. In seiner Verteidigung behauptete der Täter kühn, dass der Mord versehentlich geschehen sei, als er versuchte, Gadifele daran zu hindern, die Wohnung anzuzünden.



Die Staatsanwaltschaft konnte jedoch nachweisen, dass der Mord vorsätzlich begangen wurde, und der Richter Mnisi verhängte eine lebenslange Haftstrafe. Mnisi betonte, dass es keine Umstände gebe, die eine Abweichung von der Mindeststrafe rechtfertigen würden. Ein tragisches Ende für Gadifele Promise Mdletshe und eine gerechte Strafe für John Sifiso Sibanyoni.