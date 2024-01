Passagierjet verliert über den Wolken plötzlich ganzes Fenster

Mit 174 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord gelang es dem Flugzeug, sicher am Portland International Airport zu landen.

Schockmomente über den Wolken: Der Alaska-Airlines-Flug 1282 von Portland nach Ontario musste eine unplanmäßige Landung hinlegen, nachdem Berichten zufolge ein Fenster in mittlerer Flughöhe platzte und ein Teil des Rumpfes beschädigt wurde. Die Fluggesellschaft bestätigte den Vorfall, ohne jedoch Details über mögliche Verletzte preiszugeben.

Schock an Bord

Mit 174 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord gelang es dem Flugzeug, sicher am Portland International Airport zu landen. Ein besorgniserregendes Foto eines Passagiers zeigt ein klaffendes Loch in der Seitenwand der Maschine neben mehreren Sitzen. Die genaue Anzahl der Verletzten blieb vorerst unklar.

????#Breaking: Alaska Airlines Flight 1282 makes emergency landing in Portland after window blowout; Boeing 737-900 returns safely, unclear on injuries.#Alaska #Boeing_737 pic.twitter.com/jaZZZbzctP — MH Chronicle (@MHNewsDaily) January 6, 2024

Alaska Airlines verspricht, weitere Informationen zu liefern, sobald diese verfügbar sind. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start des Fluges um 16.52 Uhr, als das Flugzeug gegen 17.30 Uhr wieder am Ausgangspunkt landete. Die betroffene Boeing 737-9 Max war erst vor zwei Monaten in Betrieb genommen worden und hatte ihre Zulassung erhalten.