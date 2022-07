Polizist auf Pferd jagt Dieb durch die Straßen New Yorks

Die Situation war zu beginn noch harmlos. Ein Poliszist aus New York ertappte einen Sonnenbrillendieb auf frischer Tat und forderte den Mann auf seine Hände an die Wand zu legen. Der Dieb wurde als Ignacio Lewis identifiziert, er habe den Verkäufer der Sonnenbrillen mit einer Glasscherbe bedroht und die Brille entwendet.

Als Lewis den Polizisten sieht hält er kurz inne und beginnt wenige Momente später im Voll-Sprint zu laufen, während die NYPD-Beamten und der Hengst ihn verfolgen. Die Polizisten, die zu Fuß unterwegs waren, holten den Verdächtigen schließlich auf dem Bürgersteig ein und legten ihm Handschellen an. Das Pferd sprintete ebenso mit Höchstgeschwindigkeit dem Dieb hinterher.

Lewis wurde festgenommen und wegen Raubes ersten Grades, Bedrohung zweiten Grades und kriminellen Waffenbesitzes angeklagt, so die NYPD. "Alle NYPD-Beamten sind an der Verbrechensbekämpfung beteiligt, auch die vierbeinigen", so die NYPD auf Twitter.

#AxonBodyCam captured this NYPD officer and his 4-legged partner chasing down a man who had just robbed a Times Square sun glass vendor.#BodyCam #NYPD #NewYork #Officers #Horses #Axon #ProtectLifepic.twitter.com/ZTkwMT8yXL