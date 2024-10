Prallvolles Sparschwein des Vaters hinterlässt Tochter sprachlos

Geld kann zwar nicht alle Probleme im Leben lösen, aber doch einiges erleichtern.

Dies bewies kürzlich die 25-jährige Mala Wade aus Hawaii (USA), die von ihrem Vater ein ganz besonderes Geschenk erhielt. Als sie das Sparschwein öffnete, wurde sie nicht nur von der Menge des Geldes überwältigt, sondern auch von einer rührenden Botschaft..

Ein unerwartetes Geschenk

Mala Wade leerte das prall gefüllte Sparschwein am letzten Abend ihres Besuchs bei ihrem Vater Masa Tukuafu, bevor sie zu ihrem Studienort zurückflog. Das Sparschwein, das sie geschenkt bekam, war nicht nur mit Bargeld gefüllt, sondern auch mit einer emotionalen Botschaft ihres Vaters. Zusätzlich zu den zahlreichen Scheinen und Münzen fand Mala ein Bündel orangefarbener Zettel. Auf diesen Zetteln hatte ihr Vater bewegende Worte geschrieben, die ihre Gefühle tief berührten. Besonders der letzte Satz von Masa ging Mala sehr nahe: „Für die Tage, an denen ich nicht da war, um mit dir Eis essen zu gehen, hebe ich es für diesen Tag auf, in Liebe, Papa.“

@theblondetongan_ I will treasure this piggy bank until the day I die???? ♬ stuff we did - LBFD

Im Gespräch mit "Newsweek" erklärte Mala: „Mein Vater war schon immer mein Held, deshalb bedeutete mir dieses Sparschwein so viel mehr als nur das, was darin war.“ Ihr Vater hatte ihr nicht nur Geld gegeben, sondern auch ein Zeichen seiner Liebe und Unterstützung, das für Mala von unschätzbarem Wert war. Sie betonte, wie hart ihr Vater in ihrem Leben gearbeitet hatte: „Er hat mein ganzes Leben lang schwere Arbeit verrichtet und ich weiß, dass er mir die Welt geben würde, wenn er könnte. Dieses Sparschwein war ein Symbol dafür.“

Video ging Viral

Das Video hat sich schnell verbreitet und beeindruckte viele Nutzer. In kürzester Zeit erhielt es über 1,2 Millionen Klicks und etwa 180.000 Likes. Es zeigt nicht nur die Freude von Mala, sondern auch die Kraft der emotionalen Bindung zwischen Vater und Tochter. „Ich hätte die ganze Notiz gezeigt, die er darin hinterlassen hatte. Aber sie fühlte sich zu besonders an. Also habe ich mich entschieden, nur die letzte Seite in das Video aufzunehmen“, erklärte sie.

Geld ist nicht die Welt

Die Frage, die viele interessiert: Wie viel Geld war denn nun tatsächlich in dem Sparschwein? „Ich weiß nicht, wie viel Geld darin war“, gestand Mala. „Ich habe noch keine Zeit gehabt, es zu zählen.“ Doch für sie zählt etwas viel mehr als der Geldbetrag: „Ich bin überglücklich, so einen tollen Vater zu haben, dem ich alles verdanke.“