Von einem unglaublichen Zufall berichtet nun ein dänischer Pilot: Ein Passagier erleidet im Flugzeug einen Herzinfarkt. An Bord sind zu seinem Glück rein zufällig gleich 56 Herzspezialisten.

Die Kardiologen sind auf dem Weg zu einem Ärztekongress In Los Angeles, wie SAS-Pilot Henrik Nielsen der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" erzählt. Nielsen beschreibt es wie folgt: „Das war der schlimmstmögliche Zeitpunkt. Alles ist so weit weg. Wir suchten nach dem nächsten Flughafen, aber der nächste war vier Stunden entfernt.“ Das Flugzeug befindet sich zum Zeitpunkt des Herzinfarktes laut dem Piloten in der Nähe des Nordpols.

Pilot Henrik Nielsen erzählt über den Flug seines Lebens

Dann jedoch kommt die Meldung, dass die 56 Ärzte aus Schweden und Norwegen mit an Bord sind, und professionelle Erste Hilfe leisten können. Als Nielsen in L.A. landet, steht schon ein Krankenwagen bereit. Der Passagier selbst sei inzwischen wieder topfit, feierte auch schon seinen 40. Geburtstag, plaudert der Pilot aus dem Nähkästchen.