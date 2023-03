Schauspiel-Star überrascht mit Auftritt bei UFC-Fight

Jake Gyllenhaal überraschte viele Fans des Kampfsports MMA als er am Freitag plötzlich völlig durchtrainiert zum Wiegen erschien.

Der durchtrainierte Gyllenhaal drehte Szenen für die bevorstehende Neuverfilmung des Films "Road House" aus dem Jahr 1989, in dem er einen Ex-UFC-Kämpfer spielt. Er inszenierte ein Wiegen mit dem ehemaligen UFC-Kämpfer Jay Hieron, der in dem Film seinen Gegner spielt.

Nach dem Wiegen stellte er sich Hieron und gab ihm eine Ohrfeige - alles Teil des Drehbuchs.

Der ehemalige UFC-Champion Conor McGregor, der ebenfalls in dem Film mitspielt, war ebenfalls anwesend, um die Szene anzufeuern.

Die Neuauflage von Road House wird von Doug Liman inszeniert und von Joel Silver produziert, der auch den Film von 1989 produzierte. Zu den neuen Darstellern gehören Daniela Melchior und Billy Magnussen. Road House soll von Amazon Studios veröffentlicht werden. Alles wurde im Rahmen von UFC 285, in dem Jon „Bones“ Jones sein Comeback feierte. Der Superstar siegte in der ersten Runde gegen den Franzosen Gane.

Jake Gyllenhaal and former UFC fighter Jay Heiron film a scene for the Road House remake after #UFC285 ceremonial weigh-ins. ???? pic.twitter.com/jl48bOXIbv — MMA Junkie (@MMAJunkie) March 4, 2023