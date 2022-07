Schon wieder: Paar liebt sich auf Parkgarage heiß und innig

Ein Pärchen waren die Tage mit über 40 Grad im englischen Birmingham wohl nicht heiß genug. Sie legten ein Liebesspiel auf dem Dach ein.

Heiß her ging es auf dem Dach einer Parkgarage in Birmingham. Das Paar hatte während der größten Mittagshitze auf dem Areal Sex. Der Akt blieb nicht lange unbeobachtet. Arbeiter in den angrenzenden Bürogebäuden erwischten die beiden und zückten die Telefone.

Das Video hat sich seitdem zu einem viralen Ereignis entwickelt und wurde auf Twitter mehr als 163.000 Mal aufgerufen. In den Kommentaren machten sich die Leute über das Paar lustig - einige fragten sich, warum einer der beiden nur einen Partyhut zu tragen schien.

Es ist nicht klar, ob der Vorfall zur Anzeige gebracht wurde.