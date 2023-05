Schwarzbär ohne Fell im Müllcontainer gefunden: Seine Verwandlung verblüfft alle

Ein Bär, der in einem Müllcontainer gefunden wurde und kein Fell mehr hatte, ist nach seiner Rettung kaum wiederzuerkennen.

Als Eve zum ersten Mal gefunden wurde, wussten ihre Retter nicht einmal, dass sie ein Bär war. Haarlos, rosa und mit Müll übersät war es schwer zu erkennen, dass Eve eigentlich ein Bär sein sollte. Sie wurde an Heiligabend 2017 vom kalifornischen Department of Fish and Wildlife in Placer County gerettet, und so begann ihre Reise zur Genesung.

Tier musste qaulvolles Leid durchleben

Die junge Schwarzbärin, die aufgrund des Tages, an dem sie gefunden wurde, den Namen "Eve" erhielt, wurde im The Fund for Animals Wildlife Center untergebracht. Schnell stellte man fest, dass sie unter starker Räude litt und kleiner war, als sie eigentlich sein sollte (der Nahrungsmangel hatte ihre Entwicklung gehemmt). Zum Glück für Eve erhielt sie eine umfassende Behandlung gegen die Läuse, die sich an ihrer Haut gütlich taten, und regelmäßige Bäder brachten ihr Fell wieder in Form.

Im Juli war die Räude jedoch so gut wie verschwunden, auch wenn Eve weiterhin mit Hautinfektionen zu kämpfen hatte und Medikamente benötigte. Schließlich kam das Wildfire Center zu dem Entschluss, dass es das Beste für Eve sei, in Gefangenschaft zu bleiben, da ihr fehlendes Fell ihr Leben hätte gefährden können.

Das Zentrum hat begonnen, Spenden zu sammeln, um ihr ein Zuhause für immer zu sichern. Sie sagten: "Wir haben uns immer für Eve eingesetzt und ihr bestes Interesse in den Vordergrund gestellt - so wie wir es auch jetzt tun. Wir werden unser Engagement fortsetzen und befinden uns in der Anfangsphase der Vorbereitungen für Eves endgültiges Zuhause in unserem Schwester-Tierheim, der Cleveland Amory Black Beauty Ranch in Texas.