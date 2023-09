Schweineniere funktionierte zwei Monate in hirntotem Mann

Das Experiment endete mit der Entfernung der Niere und der Rückgabe des Körpers von Maurice "Mo" Miller an seine Familie zur Einäscherung.

Ärzte und Krankenschwestern der NYU Langone Health stellten die Funktion einer gentechnisch veränderten Schweineniere im Inneren eines hirntoten Mannes her. Diese war zwei Monate in guten Zustand, was einen neuen Rekord aufstellte.

Neuer Rekord

Das Experiment endete mit der Entfernung der Niere und der Rückgabe des Körpers von Maurice "Mo" Miller an seine Familie zur Einäscherung. Diese Errungenschaft, die Grenzen der Forschung mit verstorbenen Versuchspersonen zu erweitern, liefert wertvolle Erkenntnisse, und die Wissenschaftler planen, ihre Ergebnisse mit der Food and Drug Administration zu teilen.

Sie beabsichtigen, Tests mit Schweinenieren an lebenden Patienten durchzuführen, und Dr. Robert Montgomery, der leitende Transplantationschirurg, äußerte eine Mischung aus Aufregung und Erleichterung über die erfolgreiche zweimonatige Dauer.