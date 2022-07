Die 80-Jährige, deren Name unbekannt ist, wurde beim Golfspielen von zwei Alligatoren unter Wasser gezogen und getötet.

Der Vorfall ereignete sich in Florida. Die Frau war gerade auf einer Golfrunde unterwegs, als sie in Teich stürzte und von zwei Alligatoren getötet wurde. Der Vorfall im Boca Royale Golf and Country Club ist der dritte Todesfall in den USA in diesem Jahr, der durch Alligatoren verursacht wurde. "Zwei Alligatoren wurden in der Nähe des Opfers beobachtet und packten sie schließlich im Wasser", so das örtliche Büro des Sheriffs in einer Erklärung.

Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) schickte einen spezialisierten Fallensteller zu dem Teich, wo zwei Alligatoren entfernt wurden. Im Mai wurde die Leiche eines Mannes, der in einem See in Largo, Florida, auf der Suche nach Frisbees war, nach einem mutmaßlichen Alligatorangriff gefunden.

Experten betonen jedoch, dass trotz der großen Anzahl von Alligatoren im Bundesstaat tödliche Angriffe in Florida selten sind. Laut FWC gibt es durchschnittlich acht unprovozierte Angriffe von Alligatoren pro Jahr, die medizinisch behandelt werden müssen. Von 1948 bis 2021 gab es im Bundesstaat 442 unprovozierte Alligatorbisse, von denen 26 tödlich endeten.