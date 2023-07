Sex mit Krankenschwester: Patient stirbt während Liebesspiel

Die Krankenschwester Penelope Williams musste sich in Wales vor einem Disziplinarausschuss verantworten. Sie hatte Sex mit einem Patienten, der infolgedessen starb.

Es geschah im Januar 2022 auf dem Parkplatz des Spire-Krankenhauses in Wrexham. Die beiden - der Dialyse-Patient und die Krankenschwester Penelope Williams - kannten sich bereits seit einem Jahr, waren ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich in einer kleinen Privatklinik. Beim Sex im Auto am Parkplatz passierte es dann: Der namentlich nicht bekannte Mann erlitt einen Herzschlag.

Wie jetzt aus der Anhörung des Ausschusses hervorgeht, rief die Krankenschwester eine Bekannte an und bat verzweifelt um Hilfe. Die Angerufene riet Penelope Williams dazu, den Notarzt zu rufen. Diese verweigerte allerdings, weswegen letztendlich die Bekannte die Notrufnummer wählte und den Rettungsdienst verständigte. Die Sanitäter fanden den Mann mit heruntergelassener Hose auf dem Rücksitz des PKWs vor.

So lange darf sie ihren Beruf nicht mehr ausüben

Anfangs behauptete die Krankenschwester, der Patient habe ihr auf Facebook eine Nachricht gesendet, ihm gehe es nicht gut. Anschließend habe man sich im Auto getroffen und 45 Minuten geredet haben, ehe er zu stöhnen begann und gestorben sei. Später revidierte Penelope Williams ihre Aussage und gab zu, seit einem Jahr eine Affäre mit dem späteren Opfer gehabt zu haben.

Am Ende kam Penelope Williams aber relativ glimpflich davon. Sie darf ihren Beruf für eineinhalb Jahre nicht ausüben, weil sie eine intime Beziehung zu einem Patienten führte, mit einem Patienten über Facebook kommunizierte sowie sich außerhalb der Arbeit mit einem Patienten getroffen hat.

Der Ausschuss merkte an, die Krankenschwester hätte bereits einen Arzt an Bord holen soll, als der Patient via Facebook über Schmerzen klagte.