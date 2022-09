Aufregung in den sozialen Medien nach dem ZiB2-Interview von Bundespräsidentschaftskandidat Dominik Wlatzny. Viele User beklagen die Ungleichbehandlung zwischen VdB und seinen Kontrahenten bei Interviews im ORF. Gerade Anchor Armin Wolf bekommt sein Fett weg.

Es war der Aufreger des ZiB2-Interviews von BP-Kandidat Dominik Wlazny alias Marco Pogo, als Anchorman Armin Wolf ihm die Frage nach der Konsumation von illegalen Drogen stellte. Wolf hielt ihm ein altes Social-Media-Posting mit dem Spruch "Gras zum Bier? Gönn es dir" vor – für den ORF-Mann ein offener Aufruf zum Gesetzesbruch.

Es folgte ein skurriler Wortwechsel, in dem Wlazny zugab, in der Vergangenheit einen Joint konsumiert zu haben. In den sozialen Medien ließ das Interview, insbesondere die Gras-Frage, die Wogen hochgehen. Bereits nach vergangenen Interviews, wie etwa bei den Gesprächen von Gerald Grosz und Tassillo Wallentin, waren die Wogen im Netz hochgegangen. User beschwerten sich immer wieder über die Ungleichbehandlung zwischen dem Amtsinhaber Alexander van der Bellen und seinen Kontrahenten. Doch der Shitstorm erreichte nach dem Interview mit Wlazny am Dienstagabend einen neuen Höhepunkt.

Ein User forderte dieselbe Frage für VdB.

Das eigentliche Problem ist, dass #vdb diese Frage nicht gestellt bekommt. Öffentlich Rechtliche Journalisten sind nun meist für den Machterhalt jener da, die diese inne haben. #zib2 — Mark Wosin (@WosinM) September 28, 2022

Weitere User schlagen in dieselbe Kerbe und fordern ähnliche harte Fragen für Van der Bellen

kommt @derkandidat_vdb auch mal in die #Zib2 zum wolf, oder wird er geschont und muss sich keinen kritischen Fragen stellen? — alltagsprolet (@alltagsprolet) September 28, 2022

Auch der Interviewstil von ZiB2-Anchor Armin Wolf echauffiert das Netz nicht zum ersten Mal

Die Interviewführung von Armin Wolf hat @marcopogo666 etliche Stimmen gebracht #zib2 — Barbara Searchanek (@searchanek) September 28, 2022

Knackiger Interviewstil ist gut ausgedrückt, ich glaub da muss der ruhigste Contenance bewahren, @ArminWolf schaffts immer ins Wort zu fallen, unnötig obwohl ich ihn sehr schätze #dominikwlazny #bpw22 #zib2 — Nelly K (@Nelly190179) September 28, 2022

Ein User unterstellt Wolf sogar Wahlhilfe für VdB

Nach der gestrigen #zib2 freut sich VdB einmal mehr,dass er mit #Arminwolf wohl seinen engagiertesten Wahlhelfer hat. — Birgit P. #lasstdiekinderinruhe (@dieseeinebirgit) September 28, 2022

Ist es ernsthaft noch immer illegal Gras zu rauchen? Das ist ja lächerlich. Man lernt nie aus - was füreinander Moralapostel @ArminWolf ist. #zib2 @marcopogo666 — Matthias (@matthias) September 27, 2022

Ein weiterer User stellte die Gegenfrage und möchte von Armin Wolf wissen, ob er jemals einen Joint konsumiert habe.

@ArminWolf Garnicht als Stichelei gemeint sondern wirklich Interesse: Haben Sie schon mal einen Joint geraucht? Aus Ihrem Jahrgang war das ja auch nicht untypisch. #zib2 — Jаnspa???????? (@janspa_11) September 27, 2022

Nach den harten Angriffen in den sozialen Netzwerken äußerte sich Armin Wolf am Mittwochmorgen selbst zum Interview mit Dominik Wlazny. Wolf wundere sich über den Aufreger, da Wlazny ja der einzige Kandidat sei, der schon einmal zu Drogenkonsum aufgerufen habe. Dabei bezieht er sich wie im ZiB2-Interview auf einen früheren Slogans Wlaznys