Die ganze Nacht soll dieser Hund unaufhörlich gebellt haben, ehe seine Halter herausgefunden haben, wovor er sie beschützen wollte.

Der Familienhund von Christina Bingman, soll in der Nacht angefangen haben zu bellen. Normalerweise eine Reaktion darauf, dass draußen etwas nicht stimmt. Also ging sie hinunter, um nachzusehen, was beim Vierbeiner die Alarmglocken schrillen lässt. Dort fand sie aber nichts Verdächtiges vor, also ging sie wieder ins Bett.

Ab zwei Uhr in der Früh soll dann das Bellen immer wieder aufgetreten sein, aber selbst bei mehrmaligen Kontrollgängen fand sie immer noch nichts Auffälliges. Am nächsten Morgen, wo wieder mehr Sonnenlicht war, entdeckte Bingman dann, warum ihr Hund sich so benahm. Durch das Fenster war ein Katzenfutter zu sehen, auf dem ein täuschend echtes Katzenfoto abgedruckt ist.

Erschöpft vom ganzen Bellen

Der arme Vierbeiner dachte vermutlich, die Katze würde ihn die ganze Zeit beobachten und wollte auch seine Familie darauf aufmerksam machen. Am nächsten Tag lag das Haustier dann erschöpft am Boden und musste sich erholen von den ganzen Strapazen.