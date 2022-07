So wenig weiß Österreich über Feminismus

Der Youtube-Channel Mac Troy war mit einer Umfrage zum Thema Feminismus auf den Straßen unterwegs. Dabei gab es auch die eine oder andere erstaunliche Antwort.

Auf der Social-Media-Plattform TikTok hat die Wiener-Plattform Mac Troy in Livestreams nachgefragt, was die Personen von Feminismus halten. Wie in Videopassagen zu sehen ist, wissen viele gefragten Personen nicht worum es bei dem Begriff geht. Auch das Interesse war nicht immer vorhanden.



Da der Kanal selbst für Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft einsteht, wurde versucht, die Personen im Nachhinein aufzuklären. Auch wurde den Befragten nahegelegt, sich zu informieren, bevor sich eine endgültige Meinung über das Thema gebildet wird.



In den Befragungen konnte schnell festgestellt werden, dass das Thema Feminismus schnell als reines Frauenthema abgestempelt wird. Wie die Macher von Mac Troy meinen, könne der Feminismus aber auch "Vorteile" für Männer haben. Befragungsorte waren unter anderem die belebte Wiener Mariahilfer Straße und die Lugner City.