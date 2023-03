So wenige Worte spricht Keanu Reeves in John Wick 4

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens kam letzte Woche John Wick: Kapitel 4 in die Kinos.

Keanu Reeves sagt in fast 3 Stunden nur 380 Wörter, nachdem er die meisten seiner Dialoge in John Wick 4 gekürzt hat. Kritiker und Publikum haben den actiongeladenen Film, in dem Keanu Reeves erneut in die Rolle des titelgebenden Killers schlüpft, gleichermaßen gelobt.

Ein Detail, das die Fans zum Reden bringt, ist die epische Laufzeit, die mit zwei Stunden und 49 Minuten inklusive Abspann beachtlich ist. Dies ist umso beeindruckender, als Reeves' Figur laut einem neuen Bericht des Wall Street Journal insgesamt nur 380 Worte spricht.

Das Wall Street Journal schreibt: "Je länger die John Wick-Filme wurden, desto geiziger wurden sie mit den Dialogen der Hauptfigur. Im ersten Teil, der 101 Minuten dauerte, sagte Herr Reeves insgesamt 484 Wörter. Der vierte Film hat eine Laufzeit von 169 Minuten und dauert drei Stunden, enthält aber nur 380 Wörter von Wick."