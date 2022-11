Sportwette: 71-Jähriger gewinnt 74 Millionen Euro

Mit seinem Wett-Sieg erhielt der Amerikaner Jim McIngvale am Wochenende eine Summe von 74 Millionen Euro.

In Texas, in dem US-Bundesstaat Texas, in dem McIngvale lebt, sind Sportwetten dieser Art verboten. Deshalb reist der bekannte Wettkönig mit dem Spitznamen Mattress Mack (Matratzen Mack) extra nach Las Vegas oder Louisiana.

An diesem Wochenende hat der 71-Jährige sich selbst übertroffen. Er ergatterte mit 74 Millionen Euro den größten Wettgewinn aller Zeiten. Fast 10 Millionen Euro setzte dafür auf das MLB-Franchise-Team Houston Astros. Und tatsächlich: Die AStros besiegten die Philadelphia Philies mit 4:1.

In den sozialen Medien feiert McIngvale seinen fulminanten Gewinn.