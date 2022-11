Die Forscher wiesen auch auf die Schwierigkeit hin, psychedelische Substanzen zu erforschen, da sie in den meisten Ländern illegal sind.

Eine Studie, die in der Zeitschrift Drug Science, Policy and Law veröffentlicht wurde, ergab, dass Menschen, die in der Vergangenheit psychedelische Drogen wie Magic Mushrooms und LSD konsumiert haben, eher mit der Natur in Einklang stehen und ein besseres Verständnis für die Klimakrise haben als Menschen, die dies nicht tun. Die Forscher berichteten, dass psychedelische Konsumenten ein echtes Interesse an der Natur haben, was angesichts der sich verschärfenden Klimakrise von Nutzen sein könnte.

Um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen, untersuchte das Forschungsteam 641 Westeuropäer und Amerikaner, die sie über Universitäts-Mailinglisten, Foren und soziale Medien sammelten. Die Teilnehmer nahmen dann an einer Umfrage teil, in der sie ihre demografischen Daten, frühere Drogenerfahrungen, ihre "Naturverbundenheit" sowie ihr Wissen und ihre Besorgnis über die Klimakrise darlegten.

Teilnehmer, die schon einmal Psilocybin und LSD konsumiert hatten, wiesen die höchsten Werte für Naturverbundenheit" auf und hatten ein breiteres Wissen über die Klimakrise. Die Forscher fanden auch heraus, dass Psychedelika-Konsumenten keine erhöhte Besorgnis über die Klimakrise zeigten, was das Forschungsteam zu der Überlegung veranlasste, dass "ein zusätzlicher Prozess in einer allgemein geringeren Neigung zur Besorgnis bestehen könnte, wie die Tatsache zeigt, dass Psychedelika-Konsumenten bei der emotionalen Stabilität höhere Werte als die Norm erzielen und eine positive Korrelation zwischen der Häufigkeit des Konsums von Psychedelika und der emotionalen Stabilität besteht".