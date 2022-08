Supermarkt-Gigant Walmart will ins Streaming-Geschäft einsteigen

Berichten zufolge könnte der Einzelhandelsriese Walmart bald in das Streaming-Geschäft einsteigen. Die Hoffnung sei es, Amazon Prime abzulösen.

Wie die New York Times berichtet, will das Unternehmen sein Mitgliedschatprogramm Walmart+ um einen Streaming-Dienst erweitern und hat bereits Gespräche mit Führungskräften von Medienunternehmen wie Paramount, Disney und Comcast geführt.

Führungskräfte sollen abwägen, welche Inhalte zu einem Mehrwert für den Kunden führen könnten. Walmart+ ist in der USA seit 2020 zu erwerben, beschränkte sich aber bis jetzt auf den kostenlosen Versand von Online-Bestellungen. In den USA kostet der Dienst 13 Dollar im Monat.

Bereits vor einigen Jahren versuchte Walmart in die Welt des Streamings einzusteigen, indem es einen Streaming-Dienst namens Vudu kaufte. Später verkaufte Walmart diesen Dienst im Jahr 2020 an Fandango von Comcast, nachdem er bei den Verbrauchern keinen nennenswerten Anklang gefunden hatte. Ob das Streaming Angebot auch in Europa zur Verfügung stehen wird und wie viel ein Abo kosten wird, steht aktuell noch nicht fest.