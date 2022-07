In der Nähe von München wird bis 2023 der größte Surfpark Europas entstehen. Die Gemeinde Hallbergmoos hat dem Bebauungsplan für das Projekt zugestimmt – geplant ist eine 20.000 Quadratmeter große Surfanlage.

Bis 2023 soll auf dem Areal eine in Europa einmalige Anlage entstehen, mit einem Becken in dem alle 10 Sekunden wellen bis zu einer Höhe von über zwei Metern erzeugt werden können. Bis zu 700 Surfer werden täglich ihren Sport dort ausüben können.

© SURFTOWN MUC ×

Die Begründer

Hinter dem Projekt stecken Chris Boehm-Tettelbach, Michi Mohr und Conrad Albert. „Wir sitzen nun seit einigen Jahren mit Herzblut an diesem „Baby“ und ich freue mich riesig, dass wir die letzte offizielle Hürde genommen haben, um jetzt richtig durchstarten zu können. Unser Plan sieht vor, dass wir im September mit den Bauarbeiten beginnen, um im Frühsommer 2023 eröffnen zu können.“, so die Begründer.

So funktioniert’s

In der Surfanlage wird das System „Endless Surf“ von Whitewater West verwendet werden. Mithilfe eines pneumatischen Kammersystems kann ein authentisches Surferlebnis erreicht werden. Die Wellenformen lassen sich einstellen, so dass sowohl Anfänger als auch Profis voll auf ihre Kosten kommen.

© SURFTOWN MUC ×

Klimaneutralität im Surfpark

Im SURFTOWN®MUC wird auf Klima- und CO2-Neutralität gesetzt. 80% des verwendeten Stroms soll aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage kommen, die restlichen 20% ebenfalls aus erneuerbaren Energiequellen.

„Ich finde es richtig und wichtig, dass die Themen Ökologie und Umweltschutz in der Surf-Szene so offen diskutiert werden. Gleichzeitig wollen wir mit SURFTOWN einen Beitrag leisten, der die neuesten Technologien im Sinne von Nachhaltigkeit umsetzt.“, so die Begründer.