Tennis-Rüpel nach Fehlverhalten vor Prinz George zu Geldstrafe verurteilt

Nick Kyrgios ist für seine Aussetzer auf dem Tennisplatz bekannt. Im Finale des Wimbledon-Turniers war es den Verantwortlichen an der Curch Road aber zu viel. Für seine Schimpftiraden vor Print George muss der Australier nun zahlen.

Es war das erste Grand-Slam Finale für den Australier Kyrgios. Immer wieder gerät der Australier wegen seinen Eskapaden auf und abseits des Platzes für Aufregung. Im Finale gegen Novak Djokovic konnte der Tennis-Rüpel seine Emotionen ein weiteres Mal nicht kontrollieren. Alles begann bei 4:4 im dritten Satz, als Kyrgios nach 40:0 noch das eigene Aufschlagspiel an Djokovic abgab und in Folge auch den Satzverlust hinnehmen musste.

Einmal während des Matches schien Kyrgios einem Zuschauer die Schuld dafür zu geben, dass er seine Konzentration gestört hatte, indem er zwischen seinen Aufschlägen schrie und den Stuhlschiedsrichter Renaud Lichtenstein um einen ersten Aufschlag bat, nachdem er einen Doppelfehler gemacht hatte, und sagte: "It's a f*****g joke." Auch eine Frau wollte der Australier aus der Arena entfernen lassen, nachdem sie laut Kyrgios „700 Bier“ intus hat. Kyrgios wurde später zu einer Geldstrafe von 3.500 Euro für eine hörbare Obszönität vor den Augen der königlichen Familie verurteilt, zu der auch Prinz William und Kate Middletons Sohn Prinz George gehörten, die das Spiel verfolgten.

Bei der Strafe handelt sich aber mehr um einen symbolischen Wert. Kyrgios bekam für die Finalteilnahme am bekanntesten Tennisturniers der Welt 1.1 Millionen Euro. Bereits in seiner Erstrundenpartie und in der dritten Runde gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas bekam Kyrgios Geldstrafen für sein Verhalten aufgebrummt. Für den Australier war es dennoch der größte Erfolg in seiner Karriere, auch wenn er das Finale in Wimbledon knapp in vier Sätzen gegen Djokovic verlor. Kyrgios sei eigenen Aussagen zufolge glücklich nicht gewonnen zu haben "sonst hätte es mir an Motivation gefehlt weiterzumachen".