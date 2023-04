The Weeknd wirbt mit seinem echten Namen für neue TV-Show

Die meisten Menschen kennen The Weeknd und seine Musik, aber er benutzt seinen richtigen Namen, um seine neue Show zu promoten, die für einige Kontroversen gesorgt hat.

Der kanadische Singer-Songwriter, der als Abel Tesfaye geboren wurde, gibt in einem aktuellen Interview seinen Geburtsnamen an, da er zugibt, dass seine Bühnenpersönlichkeit "offensichtlich" nicht er ist. In seiner neuen Serie "The Idol" spielt Tesfaye einen Sektenführer namens Tedros, der eine komplizierte Beziehung mit der aufstrebenden Sängerin Jocelyn, gespielt von Lily-Rose Depp, beginnt.

In einem Interview sprach der 33-jährige Sänger über seine Rolle: "Was mich daran reizte, ihn zu spielen, war, so zu tun, als wäre ich jemand anderes. Es war eine Herausforderung, denn The Weeknd ist offensichtlich nicht ich. Aber ich habe viel von mir selbst übernommen, um diesen Charakter zu erschaffen. Tedros ist überhaupt nicht wie ich. Verletzlichkeit ist der Schlüssel zu den Figuren, die man spielt, egal wie böse sie sind. Wenn man die Verletzlichkeit in ihnen findet, werden sie irgendwie sympathisch."

In einem Artikel, der im März im Rolling Stone veröffentlicht wurde, wurde behauptet, dass die Show eine "Scheiß-Show" gewesen sei und es zu Verzögerungen und Umschreibungen gekommen sei. Neben Tesfaye und Depp werden auch Troye Sivan, Eli Roth und die verstorbene Anne Heche in der Serie zu sehen sein.

Die Premiere von The Idol soll außer Konkurrenz bei den Filmfestspielen in Cannes stattfinden, die nächsten Monat beginnen.