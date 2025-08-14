Alles zu oe24VIP
Asteroid 2001 FO32
© Getty

Makabre Studie

Tod durch Asteroid ist wahrscheinlicher als durch Blitz

14.08.25, 07:10
Teilen

Wissenschaftler haben berechnet, wie wahrscheinlich bestimmte Todes-Szenarien sind. 

In einer makabren neuen Studie haben Wissenschaftler am Olin College of Engineering in Massachusetts das Risiko eines Asteroidentreffers mit anderen seltenen Todesursachen verglichen. Das Ergebnis: Statistisch gesehen ist der Tod durch einen Asteroideneinschlag wahrscheinlicher als durch einen Blitz – auch wenn insgesamt beide Risiken äußerst gering sind.

Ein Forscherteam unter Leitung der Physikerin Carrie Nugent berechnete die Wahrscheinlichkeit, dass ein m–großer Asteroid (mindestens 140 Meter Durchmesser) während einer durchschnittlichen menschlichen Lebensspanne die Erde trifft, und verglich diese mit Risiken wie Blitzschlag, Tierangriff oder Autounfall.

“Wir stellen fest, dass die Chance, dass ein Asteroid mit mehr als 140 m die Erde trifft, größer ist als die Chance, dass ein Individuum vom Blitz getroffen wird“, so die Forscher.

Vorsicht vor Elefanten

Konkret liegt die Chance, dass ein mindestens 140 Meter großer Asteroid auf die Erde trifft, laut den Berechnungen bei etwa 1 zu 156.000. Zum Vergleich: Das Risiko, vom Blitz getötet zu werden, beträgt rund 1 zu 163.000. Der Grund liegt in der Natur solcher Ereignisse: Ein großer Asteroid kann im schlimmsten Fall Millionen Menschen gleichzeitig bedrohen.

Deutlich größer ist etwa die Gefahr, bei einer Elefanten-Attacke zu sterben (1 zu 21.000). Am schlimmsten sind allerdings Autounfälle. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu sterben, liegt laut den Forschern bei 1 zu 273.

