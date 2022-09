Torkel-Video: Fans sorgen sich um Supermodel Delevingne

Ihre Fans sorgen sich um Car Delevingne. Die 30-Jährige wirkte auf ihren neuesten Fotos orientierungslos.

Am Flughafen von Los Angeles stieg das Supermodel Cara Delevigne in den Privatjet von Rapper Jay-Z. Das Ziel sollte New York sein. Doch dann folgte der Schock, nach nur 45 Minuten verließ das Model den Flieger wieder. In Socken und mit einer Zigarette. Tage zuvor wurde sie mit einer Pfeife in einem fahrenden Auto gesehen.



Was mit der 30-jährigen Britin los ist, wissen nicht einmal Freunde. Diese sollen sie bereits darum gebeten haben, einen Entzug zu machen. Laut "TIMZ" wisse ein Insider, dass Delevigne bereits seit einigen Wochen mit psychischen Problemen und Drogenproblemen zu kämpfen.

This video was posted to Reddit r/PublicFreakout yesterday with the caption: Cara Delevingne enjoying meth. (The full posted video is 3 mins)



???? pic.twitter.com/WYYsMQcrpn — April (@avril4799) September 12, 2022

Delevigne

Delevigne

Ihre enge Freundin Margot Robbie war zu Besuch, wurde aber dabei gefilmt, wie sie unter Tränen das Anwesen vonverließ. Zudem sind Aufnahmen, dietorkelnd in der Öffentlichkeit zeigen.