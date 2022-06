Ehekrise? Rebecca Mir sorgt mit sexy Fotos für Wirbel

Kriselt es zwischen der Pro7-Moderatorin und Ehemann Massimo Sinato? Mit den neuen Fotos löste die 30-jährige Mir Spekulationen aus.

Leicht bekleidet zeigt sich der TV-Star in den sozialen Medien und sorgt damit für Aufregung bei den Followern und Fans. Nach den Schnappschüssen von Rebecca Mir zeigen sich die User nachdenklich.

"Wunderschön! Ich hoffe, bei Massimo und dir ist alles gut, schon länger nichts von euch zusammen gesehen", so eine Userin unter den Post. Auch zu den Trennungsgerüchten äußern sich die Follower. "Es heißt, dass sie sich getrennt haben", "ja, das habe ich auch so mitbekommen und mich schon gewundert", so einige User unter den sexy Pics.

Fakt ist, schon vor sechs Wochen gab es den letzten gemeinsamen Post des Ehepaares. Die Trennungsgerüchte werden mit diesen Fotos nicht abreißen.