Trotz schneller Hilfe: Acht Delfine an Strand gespült und verendet

Eine Gruppe von acht Delfinen starb, nachdem sie an einem Strand an der Küste von Jersey gestrandet war, so die Behörden.

Zwei der Meeressäuger starben, als die Beamten am Strand von Sea Isle City eintrafen, so das Marine Mammal Stranding Center von New Jersey. Die sechs anderen, deren Zustand sich "rapide verschlechterte", wurden von einem Tierarzt versorgt, bevor die Entscheidung getroffen wurde, sie einzuschläfern, "um weiteres Leiden zu verhindern, da eine Rückkehr ins Meer ihren unvermeidlichen Tod nur verlängert hätte", so die Organisation. © Sea Isle Times/Facebook × © Sea Isle Times/Facebook × Die Leichen der acht Delfine wurden zur Obduktion in ein Labor gebracht. "Wir teilen die Trauer der Öffentlichkeit um diese wunderschönen Tiere und hoffen, dass die Sektionen uns helfen werden, den Grund für ihre Strandung zu verstehen", so die MMSC.