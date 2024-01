TV-Moderatorin bricht live on air zusammen

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich gestern während der Live-Sendung von TeleDiario Monterrey auf Kanal 6 in Mexiko. Die 29-jährige Nachrichtensprecherin Pamela Villanueva brach plötzlich während eines Gesprächs mit einem Reporter zusammen.

Die Szene, die viele Zuschauer zunächst für einen Streich hielten, wurde von den Moderatoren Erik Solheim und Sandra González bestätigt. Villanueva verlor während der Übertragung das Bewusstsein und stolperte nach vorne. Die Kameraperspektive wechselte auf die geschockte Co-Moderatorin, während die Rettungskräfte Villanueva eilig zu Hilfe eilten.

Kurioses Video aus England. Ein Pub-Besitzer ging in Folge eines Hochwassers im wahrsten Sinne des Wortes baden. Den Spaß am Bier trinken ließ er sich aber nicht nehmen.

Pamela Villanueva, a young newscaster, collapses on live television. pic.twitter.com/PNXNtnlxdU