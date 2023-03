Uber-Fahrer bei Kidnapping von Kunden erschossen

Aaron Orozco, 38, fuhr für das Rideshare-Unternehmen, als er auf einem 7-Eleven-Parkplatz in Lynwood in eine "körperliche Auseinandersetzung" mit zwei seiner Fahrgäste geriet, so die Polizei von Los Angeles.

Während der Auseinandersetzung schoss einer der Verdächtigen auf den Veteranen, bevor er mit dem Honda Accord des Opfers vom Tatort floh. Laut Polizei erlitt der Fahrer, der später von der Familie als Orozco identifiziert wurde, eine Schusswunde im Oberkörper. "Ich komme mir vor wie in einem Albtraum. Es kommt mir nicht real vor", sagte Sandra Medina, Orozcos Frau, gegenüber Fox 11. "Ich habe es noch nicht einmal meinen Kindern erzählt, sie denken immer noch, dass Papa durch die Tür kommt." Orozco hinterlässt seine Frau, mit der er seit 10 Jahren verheiratet war, einen 9-jährigen Sohn und eine 3-jährige Tochter. "Unsere Herzen sind bei der Familie von Herrn Orozco Figueroa, die mit dieser unfassbaren Tragödie fertig werden muss, und wir haben uns an sie gewandt, um ihnen unser Beileid auszusprechen", sagte Uber in einer Erklärung an Fox11. "Wir haben das Konto des Fahrers gesperrt und arbeiten mit der Polizei bei ihren Ermittlungen zusammen." Bevor er für Uber fuhr, diente Orozco im United States Marine Corps und war von 2001-2005 in Camp Pendleton stationiert. Während seiner vierjährigen Dienstzeit hatte Orozco drei Einsätze im Irak und in Afghanistan hinter sich und war ein US-Kriegsveteran.