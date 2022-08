Horror für eine Mutter aus England. Beim Verzehr eines Kebabs biss sie sich im wahrsten Sinne des Wortes an dem Fund die Zähne aus.

Eine Mutter, die behauptet, sie habe beim Verzehr eines Döners in einen Metallbolzen gebissen. Zudem sei beim Biss ihr Zahn abgebrochen und ihre abgebrochenen Zähne könnten nicht repariert werden. Der Frau soll eine Wurzelbehandlung bevorstehen.

© BPM Media

Die alleinerziehende Mutter behauptet, sie habe in einem Restaurant in Rowley Regis, Sandwell, eine Mahlzeit aus Kebab und Naanbrot gekauft, berichtet BirminghamLive. Sie erzählte von ihrem Schrecken: "Ich esse mit den vorderen Zähnen, und es war wie ein hartes Knirschen. Ich spuckte mein Essen aus, und genau da war der Bolzen. Ich habe den Bolzen buchstäblich ausgespuckt. Dabei sind zwei meiner Zähne abgebrochen." Der Bolzen, der 1,5 mal 1,2 cm groß sein soll, sei von einer Kebab-Maschine gefallen, sagte sie, was das Unternehmen auch bestätigte.

Sie sagte: "Sie baten mich, den Bolzen aufzubewahren, weil sie ihn zurückhaben wollten. Er war von ihrer Kebab-Maschine. Ich habe zwei Wochen lang Antibiotika bekommen und bin im Behandlungszimmer zusammengebrochen. Es ist nicht gerade schön, wirklich nicht." Dem Lokal will die Frau nun den Rücken kehren.

Sie sagte: "Ich bin über Instagram mit dem Restaurant in Kontakt getreten und habe mit einem der Besitzer gesprochen. Er war sehr nett, wirklich nett und sehr besorgt. Ich habe dann zwei Wochen lang mit ihm gesprochen. Am Ende bot er mir einen 100-Pfund-Gutschein für ihr Restaurant an, und ich sagte: 'Das glaube ich nicht'. Ich gehe nicht mehr dorthin zurück."