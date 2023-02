Übergroße Metallkugel an Strand angespühlt

Eine mysteriöse verrostete Metallkugel,die diese Woche an einem Strand in Hamamatsu City gesichtet wurde, veranlasste die örtliche Polizei, das Bombenentschärfungskommando zu alarmieren. Die Kugel hatte eine Durchmesser von etwa 1,5 Metern.

Die Behörden haben den Zugang zu dem Gebiet eingeschränkt und untersuchen das Objekt, das einen griffartigen Vorsprung haben soll und hohl zu sein scheint.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw