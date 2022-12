Unfassbar: Auf dieses Essen müssen Sie 30 Jahre warten

Es sind unfassbare Wartezeiten, die Kunden in Anspruch nehmen müssen, wenn sie in diesem Restaurant die Spezialität des Hauses bestellen möchten.

Wenn Sie bei Asahiya, einer familiengeführten Metzgerei in der Stadt Takasago in der westjapanischen Präfektur Hyogo, eine Schachtel mit tiefgefrorenen Kroketten aus Kobe-Rindfleisch bestellen, dauert es 30 Jahre, bis Sie Ihre Bestellung erhalten.

Das 1926 gegründete Unternehmen Asahiya verkaufte jahrzehntelang Fleischprodukte aus der Präfektur Hyogo, darunter auch Kobe-Rindfleisch, bevor es in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Rinderkroketten in die Regale aufnahm. Aber erst in den frühen 2000er Jahren wurden diese frittierten Kartoffel- und Rindfleischklöße zu einer Internet-Sensation, was dazu führte, dass die Käufer heute lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

"Wir haben 1999 begonnen, unsere Produkte über das Internet zu verkaufen", erklärt Shigeru Nitta, der Asahiya in dritter Generation führt. "Damals haben wir Extreme Croquettes als Versuch angeboten. Wir haben erschwingliche und schmackhafte Kroketten hergestellt, die das Konzept unseres Ladens veranschaulichen, um die Kunden dazu zu bringen, die Kroketten zu genießen und dann zu hoffen, dass sie nach dem ersten Versuch unser Kobe-Rindfleisch kaufen."

Als Anfang der 2000er Jahre ein Bericht über die Kroketten von Asahiya erschien, stieg ihre Beliebtheit sprunghaft an. "Wir haben 2016 aufgehört, sie zu verkaufen, weil die Wartezeit über 14 Jahre betrug. Wir dachten daran, die Bestellungen einzustellen, aber wir erhielten viele Anrufe mit der Bitte, sie weiterhin anzubieten", sagt Nitta.