Der Verdacht wurde geweckt, als ein Arzt bemerkte, dass sich der Zustand von Patienten während seiner Anwesenheit verschlechterte.

Ein "Krankenpfleger" hat gestanden, zwei ältere Patienten getötet zu haben, um sie zum Schweigen zu bringen, während er seinen Kater ausschlief, so ein deutsches Gericht. Die Staatsanwaltschaft sagte dem Gericht, dass er gerne "Arzt" spielte, aber während seiner Schichten in einem der besten Krankenhäuser Münchens so wenig wie möglich tun wollte.

Sie behaupteten auch, dass der als Mario G. identifizierte Pfleger seinen Patienten heimlich tödliche Medikamentencocktails injizierte und es genoss, in einer "Machtposition" zu sein. Einer der Überlebenden ist der bekannte deutsche Dichter Hans Magnus Enzensberger, der wiederbelebt wurde, nachdem ihm die Beruhigungsmittel Diazepam und Lorazepam injiziert worden waren. Die beiden Patienten, die starben, waren 80 und 89 Jahre alt.

Dem Mann droht eine lebenslange Haftstrafe. "Ich habe einen großen Fehler gemacht", sagte er dem Gericht. "Da ich alkoholisiert war, gab es für mich nur eine Möglichkeit: sie zu betäuben. Es tut mir sehr leid", fuhr er fort. Die Staatsanwaltschaft hatte erklärt, dass der Krankenpfleger extrem "egoistisch" gewesen sei und sich dafür entschieden habe, seine Patienten zu gefährden, damit er verkatert weiterschlafen konnte.

Er verriet, dass er in der Regel 150 € pro Tag für Alkohol ausgab und 30 Schuss Jägermeister plus Bier trinken konnte. "Wenn ich zur Arbeit musste, habe ich mich mit einer halben Flasche Parfüm parfümiert, damit man die Fahne nicht riecht", sagte der Gesundheitsarbeiter laut The Switzerland Times. Die Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass die Motivation des Mannes darin bestanden haben könnte, dass es ihm Spaß machte, zu sehen, wie Patienten wiederbelebt wurden.

"Ich konnte dann Freunden und Familie erzählen, dass ich bei der Arbeit eine Wiederbelebung hatte", sagte er vor dem Richter.