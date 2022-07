US-Politiker klagt 'Borat'-Darsteller wegen Verleumdung: Klage zurückgewiesen

Konkret geht es um eine Folge, in der der britische Komiker Cohen den US-Politiker Moore im Zusammenhang mit Vorwürfen sexueller Belästigung verspottete. So soll Cohen einen "Pädophilen-Detektor" verwendet haben, der piepste, wenn Cohen in die Richtung Moores zeigte. Der Republikaner aus Alabama betrachtete dies als "Diffamierung" . Moore sah sich mit Behauptungen konfrontiert, er habe versucht, sich mit Mädchen im Teenageralter zu verabreden, als er in seinen 30ern war. Ein Mädchen soll erst 14 Jahre alt gewesen sein. Er wies die Vorwürfe zurück.

"

Cohen

"

Cohen

Offenlegungsvereinbarung

Cohen

Baronmag angedeutet haben, dass er den Frauen glaubte, aber er deutete nicht an, dass es eine unabhängige faktische Grundlage für diesen Glauben gab, abgesehen von dem offensichtlich absurden Pädophilen-Detektor, den keine vernünftige Person für ein tatsächliches, funktionierendes Stück Technologie halten konnte, schrieb der Richter. Bereits in erster Instanz wurderecht gegeben, das Berufungsgericht bestätigte jetzt diese Entscheidung.Moore unterzeichnete bereitwillig eine, die Baronvor Klagen im Zusammenhang mit der Show schützte, stellte das Berufungsgericht fest.

congratulations to @SachaBaronCohen for reminding us (hilariously) of how very very very stupid we are. That was just great. #WhoIsAmerica @Showtime