US-Wissenschaftler züchten Zombie-Roboterspinnen

US-Wissenschaftler sorgen mit einem neuen Experiment für Aufsehen. In Houston werden tote Spinnen mittels Robotertechnik "wiederbelebt"

Ein Expertenteam der Rice University in Houston, Texas, unter der Leitung des Maschinenbauingenieurs Daniel Preston, verwandelt tote Wolfsspinnen in "Nekroboter". Mithilfe der Technik sollen sich die toten Tiere an Gegenständen festhalten können, ganz so als wären sie am Leben.

Die Wissenschaftler stachen eine Nadel durch den Rücken der Spinne, versiegelten ihn mit Sekundenkleber und drückten immer wieder Luft in die Körper, um die Beine der Spinne zu aktivieren. Dadurch konnten die Tiere in weniger als einer Sekunde den vollen Bewegungsumfang nutzen.

Ein Sprecher des Teams sagte: "Wir nahmen die Spinne und steckten die Nadel in sie hinein, ohne zu wissen, was passieren würde. Wir hatten eine Schätzung, wo wir die Nadel ansetzen wollten. Und als wir es taten, funktionierte es auf Anhieb, gleich beim ersten Mal. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Moment beschreiben soll."

Mit dieser Methode gelang es dem Team, die Spinne dazu zu bringen, den Körper über eine andere Spinne nach oben zu ziehen. Den Zweck des Experiments haben die Wissenschaftler nicht preisgegeben.