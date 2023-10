Mann vergewaltigt Mädchen (9) vor Augen der Mutter

Die Vergewaltigung soll sich in der Nähe eines VIP-Parkplatzes zugetragen haben.

Es ist ein Horror-Fall der erschüttert. Ein Mann in Indien vergewaltigte ein junges Mädchen (9) und zwang die Mutter dazu, die unfassbare Tat mitanzusehen. Der Vorfall trug sich in des Kamakhya-Tempels in Guwahati im indischen Bundesstaat Assam zu.

Horror-Vorfall

Die Vergewaltigung soll sich in der Nähe eines VIP-Parkplatzes zugetragen haben. Der Mann wurde von der Polizei im Anschluss verhaftet worden sein. Die Mutter lebte samt ihrer Tochter in der Nähe des Tempels und bat um eine Spende.

Berichten zufolge war die Mutter nicht in der Lage, einzugreifen. Der Mann muss nun mit einem Gerichtsverfahren rechnen.