Auf den ersten Block wirkt es etwas seltsam, dass ein erwachsener Mann ein Krokodil heiratet. Hinter dem Schauspiel verbirgt sich aber eine lange Tradition.

In einem Dorf in Mexiko wurde ein Bürgermeister mit einem Krokodil anstelle einer Frau verheiratet. In den sozialen Medien sprechen die Leute von einem bizarren Ereignis, doch dahinter steht eine alte Tradition aus Mexiko. Das Krokodil war bei der Hochzeit in einem weißen Kleid und Schleier zu sehen.

Sosa, so der Name des Bürgermeisters aus Mexiko, hielt seine „Braut“ in den Händen und schritt mit den Einheimischen durch die Mitte des Dorfes. Währenddessen spielten die Dorfbewohner traditionelle Instrumente. Überraschend ist es dennoch, dass der Mann seine „Braut“ am Ende der Zeremonie küsst. Allerdings war das Maul des Tieres geschlossen worden, um einen Unfall zu vermeiden. Das Krokodil soll auf den Namen "Little Princess" tragen.

Ernster Hintergrund

Hinter dem Schauspiel steckt aber auch ein ernster Hintergrund. Das Tier gilt in Mexiko als Repräsentant von "Mutter Erde". Seine Heirat mit einem Bürgermeister ist ein Symbol für die Vereinigung des Menschen mit Gott. Zudem soll es den Fischern in der Region Glück bringen. So bitten die Menschen durch die Heirat um einen reichen Fang und um eine gute Ernte.

Im Gespräch mit Reuters sagte der Bürgermeister: "Wir bitten die Natur um genügend Regen und Nahrung. Sosa ist der Bürgermeister eines kleinen Fischerdorfes an der Pazifikküste von Oaxaca. Laut Newsweek wurde die siebenjährige Krokodilsbraut durch San Pedro Huamelula getrieben, und die Menschen sangen und spielten mit Trommeln und Trompeten.