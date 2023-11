× Video erklärt 6 Regeln, wie man in Wien überlebt

Auf YouTube geht ein Video viral, in dem erklärt wird, wie man als Tourist am besten in Wien überlebt.

Herbert und Alfons erklären im YouTube-Video, wie man sich als Tourist am besten für eine Wien-Reise vorbereitet. Dafür werden sechs goldene Regeln erklärt. Besonders wichtig ist es dabei, grantig dreinzuschauen. Damit kommt man nicht nur leichter durch den Tag, sondern kann sich auch gegen Spendensammler auf der Mariahilfer Straße wehren. © Youtube × Erklärt wird auch, wie man sich am besten im Supermarkt, in der Straßenbahn und auf einer Rolltreppe verhält.

